Kronprinz Haakon über Fall Høiby: "Natürlich denken wir viel an alle Betroffenen"

Norwegens Kronprinz Haakon (52) und seine Frau, Kronprinzessin Mette-Marit (52) bleiben dem Auftakt des Gerichtsprozesses gegen Marius Borg Høiby (29) in der kommenden Woche fern. Der Sohn der Kronprinzessin ist in 38 Punkten angeklagt - unter anderem wegen Vergewaltigung, Misshandlung in engen Beziehungen und Körperverletzung. "Wir haben uns entschieden, im Gerichtssaal nicht anwesend zu sein und uns auch nicht über den Prozess zu äußern", sagte Kronprinz Haakon am Mittwoch.

Natürlich würden er und seine Frau die Verhandlung trotzdem mitverfolgen, ergänzte Haakon im norwegischen Fernsehen. Mette-Marit habe eine private Reise geplant. Im Sommer 2024 hatte Høiby eingeräumt, unter Alkohol- und Kokain-Einfluss gegenüber seiner damaligen Freundin gewalttätig geworden zu sein und Dinge in ihrer Wohnung zerstört zu haben. Vor allem die Anschuldigungen zu den Sexualdelikten bestreite er aber entschieden, sagte einer seiner Verteidiger später.