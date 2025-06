Meghan zeigt auf Instagram, wie witzig sie ihre Wehen einleitete

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben es nicht leicht: Jeder Schritt, jeder Satz, jede Aktivität in sozialen Medien wird von der gesamten Welt kritisch beäugt, es scheint fast, als könnte das royale Paar nichts richtig machen. Doch mit ihrem aktuellen Instagram-Post sorgt Meghan einmal nicht für Aufregung, sondern für Begeisterung, Herzerl-Augen und sicherlich so manchem zustimmend-wissendem Nicken von Müttern (und vielleicht auch Vätern):

"Heute vor vier Jahren ist uns das auch passiert", beginnt Meghan ihren Post. "Unsere beiden Kinder waren eine Woche über dem errechneten Geburtstermin. Da also scharfes Essen, viele Spaziergänge und Akupunktur nichts halfen, blieb uns nur noch eines übrig!" Als Song haben sich Meghan und Harry einen modernen Club-Rap-Song ausgesucht, in dem zur Situation passend das Wort "Baby Mama" vorkommt.

Mehrere Postings zum Geburtstag

Pünktlich zum Ehrentag ihrer Tochter veröffentlichte Meghan (natürlich ebenfalls auf Instagram) außerdem zwei neue Fotos von Lilibet. "Alles Gute zum Geburtstag an unser schönes Mädchen! Heute vor vier Jahren kam sie in unser Leben - und jeder Tag ist dadurch heller und besser. Danke an alle, die Liebe senden und ihren besonderen Tag feiern!", schrieb sie zu den Bildern, die in geschmackvollem Schwarz-Weiß gehalten sind. Eines zeigt die kleine Prinzessin als Baby auf der Brust ihrer Mutter liegend, auf einem weiteren sind sie beide mit zerzaustem Haar während eines Bootsausflugs zu sehen.

Kurze Zeit später postete sie erneut zwei Bilder von ihrer Tochter: Einmal als Neugeborenes, das von Papa Harry liebevoll und beschützend im Arm gehalten wird, und einmal als Kleinkind, das händchenhaltend mit Papa einen Spaziergang macht.