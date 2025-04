Welche Kindheitserinnerung Herzogin Meghan ihren Kindern ersparen wollte

Herzogin Meghan ist laut eigener Aussagen derzeit so glücklich wie nie zuvor. "Von all den Dingen, die in meinem Leben passiert sind, hätte ich mir nie vorstellen können, dass ich jetzt, an diesem Punkt, so glücklich und dankbar bin", sagte die 43 Jahre alte Ehefrau des britischen Prinzen Harry während einer Veranstaltung des Time-Magazins in New York.

Harry sei ein "Partner und Ehemann, der mich so sehr unterstützt hat", sagte die frühere Schauspielerin, sie führte auch ihre gesunden Kinder, Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) an. Bei all ihren Projekten - zuletzt erschien unter anderem eine Netflix-Serie mit ihr - sei das Wichtigste, "dass wir uns auf unsere Familie und unsere Kinder konzentrieren".

Meghan spricht in der achtteiligen Produktion "With Love, Meghan" übers Kochen, Gärtnern und Gastgeber sein. Gedreht wurde allerdings nicht bei ihr Zuhause. "Das ist nicht mein Haus", sagte Meghan in der ersten Folge, in der sie an einer Stelle erzählt, was sie gern für Übernachtungsgäste vorbereitet.

Kinder sollten geschützt werden

Beim Time-Event verriet sie nun den Grund für die Dreharbeiten in einem anderen Anwesen: Die große Crew. "Ich habe Kinder, die zum Mittagsschlaf nach Hause kommen, und 80 Leute in der Küche sind nicht wirklich die Kindheitserinnerung, die ich mir für sie wünsche", sagte die Herzogin von Sussex dem Promiportal Page Six zufolge.

Die Familie lebt seit etwa fünf Jahren getrennt vom britischen Königshaus in den USA. Das Verhältnis von Harry zu seinem Vater, König Charles III., gilt als zerrüttet.

Um finanziell auf eigenen Beinen zu stehen, schloss das Paar Millionendeals mit den Streamingunternehmen Spotify und Netflix ab. Der Start von Meghans Lifestyle-Serie war wegen der verheerenden Brände in Kalifornien um mehrere Wochen verschoben worden.

Die frühere Schauspielerin ("Suits") wirbt in der Serie auch für ihre Fruchtaufstriche. Sie hatte eine Lifestylemarke namens "American Riviera Orchard" gegründet, die sie nun allerdings unter "As Ever" weiterführt, und mit der sie unter anderem Marmeladen vermarktet. Eine zweite Staffel von "With Love, Meghan" ist in Planung.