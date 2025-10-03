Luxemburgs neuer Großherzog Guillaume: Wie er seine Rolle anlegen will

Luxemburgs neuer Großherzog Guillaume ist am Freitag als Staatschef vereidigt worden. In einer feierlichen Sitzung im Parlament schwor der 43-Jährige den Eid auf die Verfassung. Sein Vater Henri hatte zuvor nach 25 Jahren abgedankt und somit das Amt des Monarchen an seinen ältesten Sohn weitergegeben.

Multikulturelle Bevölkerung "einzigartige Stärke"

"Ich möchte ein Großherzog sein, der Brücken zwischen den Generationen, zwischen Tradition und Innovation schlägt", sagte Guillaume in seiner Thronrede. So wolle er zum Zusammenhalt der luxemburgischen Gesellschaft beitragen. Luxemburg habe eine "einzigartige Stärke": eine multikulturelle und multinationale Bevölkerung. Er dankte den vielen Grenzgängern aus den Nachbarländern, die mit ihrer Arbeit "einen wesentlichen Beitrag zum Wohlstand Luxemburgs" leisteten.

Er wolle auch zu den Menschen gehen und sehen, was ihre Bedürfnisse sind - und vor allem junge Menschen und Menschen in sozialer Not unterstützen, betonte Guillaume. "Meine Frau und ich wollen zeigen: Okay, die Monarchie ist nicht nur ein Palast. Sie kommen auch zu euch und wollen wissen, was die Herausforderungen sind."