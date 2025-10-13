Wendung in europäischem Königshaus: Kronprinz verlobt sich kurz nach Scheidung

Anfang des vergangenen Jahres wurde bekannt, dass Leka II., der Kronprinz von Albanien, und Kronprinzessin Elia sich nach acht Jahren Ehe scheiden lassen. Das albanische Paar, das im Oktober 2016 in Tirana den Bund fürs Leben geschlossen hat, hat eine gemeinsame Tochter namens Geraldine.

Kronprinz Leka von Albanien: Scheidung und Verlobung binnen einem Jahr

Am 15. Jänner 2024 ließ Prinz Leka in den sozialen Medien die Nachricht bekanntgeben, sich von seiner Ehefrau getrennt zu haben: "Ich teile Ihnen offiziell mit, dass Prinz Leka und Elia Zaharia vereinbart haben, dass ihre Ehe beendet werden soll. Da die Ehe ihre Funktion verloren hat, haben sie einen Weg gefunden, sie im gegenseitigen Einvernehmen zu lösen, indem sie die erforderlichen rechtlichen Verfahren eingeleitet haben."

Im April 2025 wurde die Scheidung rechtskräftig. Sechs Monate später hat sich Kronprinz Leka II. nun verlobt. Er will seine neue Partnerin heiraten.