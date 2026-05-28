Mette-Marit: Verheimlichte sie weiteres Treffen mit Epstein?

Nach den bereits bekannten Kontakten zwischen der Prinzessin und Epstein, die laut Angaben des norwegischen Königshauses Ende 2013 / Anfang 2014 beendet wurden, sorgt diese neue Recherche der norwegischen Zeitung Aftenposten für Aufsehen. Laut der Berichterstattung reiste Mette-Marit im Februar 2014 privat nach Fort Lauderdale, Florida. Dies ist nur etwa eine Autostunde von Epsteins Anwesen im El Brillo Way in Palm Beach entfernt. Epstein selbst hielt sich im selben Zeitraum in Florida auf.

Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit steht erneut im Fokus öffentlicher Diskussionen, nachdem neue Berichte eine bisher unbekannte Reise nach Florida im Jahr 2014 ans Licht gebracht haben. Traf sie sich damals etwa erneut mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein ?

Die Reise wurde durch offizielle Dokumente der norwegischen Botschaft in Washington, D.C., belegt, die der Zeitung vorliegen. Aftenposten betont jedoch, dass es keine konkreten Belege für ein Treffen zwischen der Kronprinzessin und Epstein gibt.

Offizielles Statement des Palastes

Der norwegische Hof hat inzwischen Stellung zu den neuen Berichten genommen. Guri Varpe, Kommunikationschefin des Königshauses, erklärte gegenüber Aftenposten (via gala.de): "Nach dem, was wir anhand unserer Quellen überprüfen konnten, und soweit sich die Kronprinzessin erinnern kann, war ihr letztes Treffen mit Epstein im Jahr 2013." Und: "Aus diesem Grund gibt es keinen Grund anzunehmen, dass sie Epstein getroffen hat, weder dort noch an einem anderen Ort nach 2013."

Die Kronprinzessin selbst hat sich bislang nicht direkt zu der Reise im Februar 2014 geäußert.