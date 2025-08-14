Kontroverse: Meghans Star-Gast in Netflix-Show sorgt bei Fans für Entrüstung

Die erste Staffel von Herzogin Meghans Netflix-Kochshow erhielt gemischte Reaktionen. Ab dem 26. August startet die zweite Staffel von "With Love, Meghan". Die Herzogin bewarb ihren neuesten Streich kürzlich mit einem Zusammenschnitt der "besten Momente" aus der neuen Staffel. Herzogin Meghan: Star-Gast Chrissy Teigen löst Debatte aus Einer ihrer angekündigten Star-Gäste löste bei Fans jedoch zum Teil heftige Kritik aus. Zahlreiche Socia-Media-User äußerten Entrüstung darüber, dass Meghan ausgerechnet Model Chrissy Teigen in ihre Show eingeladen hat.

Meghan ist jemand, der sich zusammen mit ihrem Ehemann Prinz Harry gegen Hass im Netz und Cyber-Mobbing stark macht. Eigenen Angaben zufolge sah sich die ehemalige Schauspielerin schon als Jugendliche mit Mobbing konfrontiert. Während ihrer Zeit im Königshaus machte sie weitere bittere Erfahrungen mit Attacken im Netz. Als Reaktion auf die persönlichen Erfahrungen des Paares mit Online-Mobbing riefen die Susseexes das "The Parents' Network" ins Leben, eine Initiative, die Eltern unterstützen soll, deren Kinder von Cybermobbing oder anderen Formen von Online-Belästigung betroffen sind. Teigen hingegen hat den kontroversen Ruf, im Internet gegen Kolleginnen auszuhauen. Dass Meghan das Model als Gast in ihre Netflix-Serie geladen hat, finden viele daher ziemlich unpassend. "Mein Fazit: Keine Prominenten außer der Tyrannin Chrissy Tiegen [sic]! Keine Serena, Oprah, Beyoncé oder gar Astronautin Gayle King", lautet die Kritik eines X-Users. "Meghan Markle, die mit Chrissy Teigen abhängt, ergibt für mich absolut Sinn", schreibt ein anderer.