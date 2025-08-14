Kontroverse: Meghans Star-Gast in Netflix-Show sorgt bei Fans für Entrüstung
Die erste Staffel von Herzogin Meghans Netflix-Kochshow erhielt gemischte Reaktionen. Ab dem 26. August startet die zweite Staffel von "With Love, Meghan". Die Herzogin bewarb ihren neuesten Streich kürzlich mit einem Zusammenschnitt der "besten Momente" aus der neuen Staffel.
Herzogin Meghan: Star-Gast Chrissy Teigen löst Debatte aus
Einer ihrer angekündigten Star-Gäste löste bei Fans jedoch zum Teil heftige Kritik aus. Zahlreiche Socia-Media-User äußerten Entrüstung darüber, dass Meghan ausgerechnet Model Chrissy Teigen in ihre Show eingeladen hat.
Meghan ist jemand, der sich zusammen mit ihrem Ehemann Prinz Harry gegen Hass im Netz und Cyber-Mobbing stark macht. Eigenen Angaben zufolge sah sich die ehemalige Schauspielerin schon als Jugendliche mit Mobbing konfrontiert.
Während ihrer Zeit im Königshaus machte sie weitere bittere Erfahrungen mit Attacken im Netz. Als Reaktion auf die persönlichen Erfahrungen des Paares mit Online-Mobbing riefen die Susseexes das "The Parents' Network" ins Leben, eine Initiative, die Eltern unterstützen soll, deren Kinder von Cybermobbing oder anderen Formen von Online-Belästigung betroffen sind.
Teigen hingegen hat den kontroversen Ruf, im Internet gegen Kolleginnen auszuhauen. Dass Meghan das Model als Gast in ihre Netflix-Serie geladen hat, finden viele daher ziemlich unpassend.
"Mein Fazit: Keine Prominenten außer der Tyrannin Chrissy Tiegen [sic]! Keine Serena, Oprah, Beyoncé oder gar Astronautin Gayle King", lautet die Kritik eines X-Users. "Meghan Markle, die mit Chrissy Teigen abhängt, ergibt für mich absolut Sinn", schreibt ein anderer.
Ein Dritter fragt sich, wie Meghan mit Teigen "verkehren" kann, "einer bekennenden Online-Tyrannin und Trollin, wenn sie vorgibt, das Parents' Network zu unterstützen, das genau gegen diese Sache kämpft?"
Chrissy Teigens Vergangenheit als Online-Troll
Teigen war in der Vergangenheit wiederholt mit abfälligen Kommentaren im Netz aufgefallen.
So bezeichnete sie etwa die ehemalige "Teen Mom"-Darstellerin Farrah Abraham öffentlich als "Hure". Über Schauspielerin Lindsay Lohan, die erzählte, sich in der Vergangenheit selbst verletzt zu haben, spottete sie 2011: "Lindsay fügt ihren Handgelenken noch ein paar Schnitte hinzu, wenn sie Emma Stone sieht."
2011 äußerte sich Teigen auch öffentlich und privat über die damals 16-jährigen Courtney Stodden und deren Ehe mit dem damals 51-jährigen Schauspieler Doug Hutchinston.
"Sie twitterte nicht nur öffentlich, dass ich ein 'Drecksschläfchen' machen solle, sondern schrieb mir auch privat Direktnachrichten und forderte mich auf, mich umzubringen. Dinge wie: 'Ich kann es kaum erwarten, bis du stirbst'", so Stodden im Mai 2021 gegenüber The Daily Beast.
Stodden gab an, dass ihre psychische Gesundheit unter den Hassbotschaften gelitten habe. Teigen veröffentlichte 2021 in der Sports Illustrated Swimsuit Issue eine Entschuldigung an Stodden. Sie sei "beschämt und traurig darüber, wer ich einmal war", gestand sie damals. "Ich war ein unsicherer, aufmerksamkeitsheischender Troll. Ich schäme mich und bin total verlegen wegen meinem Verhalten, aber das ist nichts im Vergleich zu dem Gefühl, das ich Courtney gegeben habe."
