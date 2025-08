Körpersprache-Experte: Diese Armhaltung verrät Mike Tindalls wahre Gefühle

Am 30. Juli 2025 jährte sich der Hochzeitstag von Zara und Mike Tindall zum 14. Mal. Kurz vor ihrem Jubiläum besuchten die Nichte von König Charles III. und der frühere Profi-Sportler in Melbourne gemeinsam ein Rugby-Spiel. "Was für ein Tag am Samstag! Die Lions haben eine unglaubliche Aufholjagd hingelegt, aber die Wallabies haben eine enorme Leistung gezeigt, sie sind zweifellos frustriert, aber sie haben nächsten Samstag noch eine Chance!", kommentierte Tindall eine Reihe von auf Instagram geteilten Schnappschüssen. Auf einem der Fotos hält Mike Fan-Montur seine Frau im Arm.