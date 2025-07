König Charles mit blutunterlaufenem Auge bei Staatsbankett: Was war passiert?

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron begann am Dienstag einen dreitägigen Staatsbesuch in Großbritannien. Dabei soll es unter anderem um eine verstärkte militärische Zusammenarbeit der beiden europäischen Atommächte gehen. Auch die Frage, wie sich die gefährlichen Überfahrten von Migranten über den Ärmelkanal nach Großbritannien verhindern lassen, soll eine Rolle spielen.

Es ist der erste Staatsbesuch eines europäischen Präsidenten in Großbritannien seit dem Brexit. Nach Jahren angespannter Beziehungen in Folge des EU-Austritts haben Großbritannien und Frankreich sich zuletzt wieder einander angenähert. Am Dienstag wurden Macron und seine Frau Brigitte von Kronprinz William und dessen Frau Kate empfangen. Später trafen Macron und seine Frau dann auf Schloss Windsor König Charles III. Am Abend fand ein imposantes Staatsbankett statt.