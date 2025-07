König Charles gibt wartendem Fan neues Gesundheits-Update

Der britische König Charles III. hat sich einem Bericht der Zeitung The Mirror zufolge am Rande eines Auftritts in einem Pferderennsport-Club in der Stadt Newmarket über seinen Gesundheitszustand geäußert.

Vor Ort habe sich der Monarch auch mit Menschen aus der wartenden Menge unterhalten. Ein Mann namens Lee Harman soll sich nach seinem Befinden erkundigt haben. "Und er sagte, dass es ihm jetzt viel besser geht und dass es 'nur eine dieser Sachen' ist", zitierte Mirror den Mann. Nachdem er Charles von seiner eigenen Krebserkrankung erzählt hatte, habe Charles auch wissen wollen, wie es ihm gehe: "(...) Und ich sagte: 'Mir geht es gut', ich habe letztes Jahr Entwarnung bekommen."