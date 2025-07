König Charles erinnert an Attentate in London vom 7. Juli 2005

Der britische König Charles III. (76) ruft in einer Ansprache an die Nation zum 20. Jahrestag der Anschläge vom 7. Juli 2005 zu Einigkeit und Toleranz auf. "Meine aufrichtigen Gedanken und besonderen Gebete gelten all jenen, deren Leben an diesem schrecklichen Sommertag für immer verändert wurde", sagt Charles laut Redemanuskript.

Bei den Bombenexplosionen in Londoner U-Bahnen und einem Bus rissen vier islamistische Attentäter 52 Menschen mit sich in den Tod. Mehr als 770 Menschen wurden verletzt. "Während wir derer gedenken, die wir verloren haben, lassen Sie uns diesen 20. Jahrestag für das erneuerte Bekenntnis nutzen, eine Gesellschaft aufzubauen, in der Menschen aller Glaubensrichtungen und Hintergründe in gegenseitigem Respekt und Verständnis miteinander leben können", so der König weiter. Zudem ruft er dazu auf, "stets entschlossen denen entgegenzutreten, die versuchen, uns zu spalten".