Kate und William: An diesem emotionalen Ort verbringen sie ihren Hochzeitstag

Kaum zu glauben, wie die Zeit vergeht: Am 29. April feiern William und Kate bereits ihren 14. Hochzeitstag. 2011 gab sich das royale Paar traditionsgerecht in der Londoner Westminster Abbey das Ja-Wort, kennengelernt haben sie sich aber bereits 2001 – und zwar in Schottland an der University of St Andrews. Vielleicht auch deshalb feiern Kate und William dieses Jahr ihren Hochzeitstag in Schottland. Ein Tag, der sicherlich von vielen Erinnerungen, Emotionen und ein bisschen Melancholie bestimmt sein wird.

Besuch der Stadt Tobermory Allen voran sind es aber berufliche Verpflichtungen, weshalb Kate und William an ihrem Hochzeitstag nach Schottland reisen – und zwar zur kleinen Insel "Isle of Mull" vor der Westküste Schottlands, wie The Independent berichtet. Dort wird das Ehepaar zwei Tage verbleiben. Erster Punkt auf dem royalen Terminplan ist ein Besuch der Stadt Tobermory. Dort wurde die in Großbritannien sehr populäre Kinderserie "Balamory" gedreht. Geplant ist, dass Kate und William unter anderem einen Hafenmarkt und einen Bauernhof besuchen. Abschluss des Aufenthalts soll ein Treffen mit Rangern im Ardura Community Forest sein, wo sie einer Schulgruppe beim Lernen im Freien beiwohnen. Die Royal Foundation von William und Kate hat zudem angekündigt, ein Gemeinschaftsprojekt bekanntgeben zu wollen, das die Stadt dabei unterstützen soll, noch mehr Einwohner-Aktivitäten auf die Beine zu stellen und das Leben für die Menschen dort noch lebenswerter zu machen. Es ist also ein durchaus voller Terminplan, der auf William und Kate an ihrem Hochzeitstag wartet. Es ist also nicht anzunehmen, dass sie auch ihre ehemalige Universität besuchen werden.

Aus Freundschaft wurde Liebe William und Kate studierten beide an der schottischen University of St. Andrews – sie Kunstgeschichte, er Geographie. Doch auch William hegte ein großes Interesse an Kates Studienrichtung, wollte er das doch ursprünglich auch belegen. Das erste Mal soll Kate William während einer Wohltätigkeitsmodenschau aufgefallen sein. Die beiden wurden zunächst Freunde, wohnten sogar in einer WG zusammen, bevor sie eine Beziehung eingingen. 2010 gaben sie ihre Verlobung bekannt. Mittlerweile hat das immer noch sehr verliebt wirkende Paar drei Kinder: Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (7). Louis feiert morgen, am 23. April, seinen Geburtstag.