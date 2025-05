"Kommt bald": Kate und William machen mit Ankündigung neugierig

Prinz William und Prinzessin Kate haben ein neues Projekt angekündigt. Worum es dabei genau geht, wollen die beiden offenbar noch nicht verraten. Zu einem kurzen Video mit malerischen Naturaufnahmen schrieben sie am 1. Mai: "Happy May Day" und "Coming soon" - also etwa: "kommt bald". Was William und Kate vorhaben, soll demnach demnächst enthüllt werden. Am Ende des Clips wird der Schriftzug "Mother Nature" - "Mutter Natur" - eingeblendet.

Prinzessin Kate hatte erst kürzlich verraten, dass sie Erfahrungen in der Natur als spirituell empfindet. Das sagte die 43-jährige Königin in spe bei einem gemeinsamen Besuch mit Pfadfindern im Nationalpark Lake District im Nordwesten Englands Mitte April. In einem Video, das auf Social Media verbreitet wurde, ist sie beim Spaziergang mit dem obersten Pfadfinder des Landes, Dwayne Fields, zu sehen.

Gefühl des Friedens in geschäftiger Welt Kate ist Co-Präsidentin der Scouts, wie die Pfadfinder in ihrem Ursprungsland genannt werden. "Ich empfinde es als eine sehr spirituelle und emotional sehr intensive Erfahrung – eine Art Rückbesinnung, schätze ich – an solchen Orten", antwortet Kate auf Fields' Frage, wie es ihr in der Natur gehe. Die beiden sind mit jungen Pfadfinderinnen und Pfadfindern am Ufer von Lake Windermere zu sehen, dem größten See in England. Nicht jeder habe dieselbe Beziehung zur Natur, betonte Kate, für sie sei es ein Ort, an dem sie ein Gefühl des Friedens in einer sehr geschäftigen Welt finde. Kate hatte bereits zum britischen Muttertag Ende März ein Video gepostet, das ihre tiefe Verbundenheit zur Natur unterstrich. Unter anderem war sie dabei zu sehen, wie sie die Hände an einen Baum legte.

Die Naturverbundenheit hat Kate mit ihrem Schwiegervater König Charles III. gemeinsam. Auch der Monarch hat immer wieder sein tiefes Engagement für den Umweltschutz und seine Liebe zur Natur betont. Thronfolger William setzt sich ebenfalls für die Umwelt ein. Er hatte 2021 den sogenannten Earthshot-Preis ins Leben gerufen. Damit sollen jährlich fünf Projekte ausgezeichnet werden, die sich in den Kategorien Naturschutz, Schutz der Meere, Luftsauberkeit, Müllvermeidung und Klimaschutz hervortun.