Jordaniens Prinzessin Iman wurde Mama: Königin Rania postet Bilder aus dem Spital

Die kleine Tochter heiße Amina , teilten der jordanische Königshof und Königin Rania mit. "Unsere Freude über die liebe Amina ist so groß wie die Welt. Glückwunsch Dschamil und Iman", schrieb die Königin bei Instagram. Dazu veröffentlichte sie ein Foto des jungen Paares, das offenbar kurz nach der Geburt in einem Krankenhaus aufgenommen wurde.

Über Königin Rania

Zarte Worte und private Bilder sind keine Seltenheit für Königin Rania. Die Seiten der Königin sind voll mit Liebesbekundungen - an ihren Mann, den sie fast durchgehend "Ihre Majestät" oder "meinen König" nennt - aber auch an die vier gemeinsamen Kinder: Neben Prinzessin Iman gibt es da noch Kronprinz Hussein, Prinzessin Salma und Prinz Haschim. 2010 schrieb Rania sogar ein Kinderbuch, das es schnell auf die Bestsellerliste der New York Times schaffte.

Auch in Sachen Charity ist die Königin aktiv. Vor allem hat sie sich die Belange von Frauen und Kindern auf die Fahne geschrieben. Sie engagiert sich für Bildung in jungen Jahren und unterstützt Frauen bei der Existenzgründung - und spricht sich für Gleichberechtigung und Emanzipation aus.

Frauen und Mädchen zu fördern und handlungsfähig zu machen sei ansteckend - "ich sehe, wie es die Gesichter unserer jüngsten Mädchen erhellt", sagte Königin Rania in ihrer Rede bei der UN-Generalversammlung 2018 in New York. Dort warb sie für einen "umgekehrten Dominoeffekt": "Fördern Sie eine Frau, wird sie wiederum andere fördern."

So wundert es nicht, dass Rania auf Bildern meist von Mädchen und Frauen umgeben ist. Sowohl unbekannte als auch prominente starke Frauen lächeln neben der Königin in die Kameras - darunter die frühere deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, Sängerinnen wie Jennifer Lopez oder die damalige First Lady der USA, Michelle Obama.

Für ihr Engagement ist Rania vielfach ausgezeichnet worden. Im eigenen Land ist ihre Art, Themen zu vertreten, allerdings nicht immer so hoch angesehen. Oft wird ihr aus konservativer Ecke vorgeworfen, sie gehe zu offensiv mit der eigenen politischen Meinung um.

Rania kommt aus einer gut situierten Familie. Die Tochter eines Palästinensers wuchs in Kuwait auf, bis die Familie im Verlauf des zweiten Golfkriegs (1990/91) nach Jordanien floh. Dort lernte die studierte Betriebswirtschaftlerin Abdullah kennen.