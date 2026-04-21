Neue Fotos zum 19. Geburtstag zeigen Prinzessin Isabella von unkonventioneller Seite

Wie die Zeit vergeht: Die dänische Prinzessin Isabella, älteste Tochter des dänischen Königspaars, wird erwachsen. Erst Ende März gab der Palast bekannt, dass sie im August ihren Wehrdienst antreten wird - für elf Monate sei sie Teil des Gardehusar-Regiments in der Stadt Slagelse. Isabella ist damit unter den ersten Frauen, die den neuen verlängerten Grundwehrdienst in Dänemark absolvieren.

Prinzessin Isabella: Neue Fotos zum 19. Geburtstag

Am 21. April 2026 feiert die Prinzessin ihren 19. Geburtstag. Und der Palast zelebriert dies mit einem neuen Porträt von König Frederik X. und Königin Marys Tochter.

Die Bilder zeigen die Prinzessin ganz unkonventionell von ihrer natürlichen Seite. Auf Posen in Prinzessinnenkleidern wurde dabei verzichtet.

Während Isabella auf zwei Fotos in Rock und Sweatshirt posiert, ist sie auf einer Nahaufnahme fast ungeschminkt und lächelt zurückhaltend in die Kamera.

Zu sehen hier: