Royals

Insider: Palast-Balkon verfügt über eine versteckte Besonderheit

Der Palast in der Londoner Innenstadt gilt als offizieller Sitz des Monarchen. König Charles III. wohnt trotzdem bisher nicht dort.
19.02.2026, 05:00

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

König Charles, Camilla, Prinz William, Kate und ihre Kinder auf dem Balkon des Buckingham-Palast, alle sind elegant gekleidet und schauen nach oben.

Die britische Königsfamilie tritt vom Ostflügel des Buckingham-Palasts auf den berühmten Balkon, von dem sie bei offiziellen Anlässen winkt. 
Eine Autorin der Zeitung Times schrieb 2024, es sei überraschend, wie niedrig das Geländer auf dem Balkon sei - es sei der am wenigsten kinderfreundliche Balkon, den sie je gesehen habe. Den Balkon erreicht man vom sogenannten Centre Room. Der Ostflügel kann inzwischen besichtigt werden - auf den Balkon darf aber kein noch so großer Royal-Fan.

Die königliche Familie, darunter König Charles, steht auf dem Balkon des Buckingham Palace.

Die britische Königsfamilie auf dem Balkon des Buckingham-Palasts

Versteckte Bildschirme

Das britische Hello!-Magazin berichtet unter Berufung auf einen namentlich nicht genannten Palast-Insider, dass der Balkon über eine versteckte Besonderheit verfügt - aus praktischen Gründen. An einigen Stellen seien nämlich für die Öffentlichkeit nicht erkennbar Bildschirme platziert. "Sie stehen leicht schräg in den Ecken des Balkons", so die Quelle. "Die Balustrade ist mit rotem Stoff verkleidet, sodass die gesamte Ausrüstung dahinter versteckt werden kann." 

Der Balkon sei eine Idee von Prinz Albert (1819-1861) gewesen, dem Mann von Königin Victoria, sagte Caroline de Guitaut, die für die königliche Kunstsammlung verantwortlich ist, 2024 der britischen Nachrichtenagentur PA. Er habe darin eine Möglichkeit gesehen, die königliche Familie mit dem Volk in Kontakt zu bringen.

Neuer Look: Athina Onassis fast nicht wiederzuerkennen

Hello! zufolge würden die Bildschirme bei offiziellen Auftritten der Royal Family aufgestellt werden, weil das große Queen Victoria-Denkmal vor dem Buckingham Palace die Sicht auf die Mall versperre, wo schon mal Tausende Menschen einen Blick auf die Royals erhaschen wollen. So könnten König Charles und seine Familie die Menschen - und auch sich selbst - gut im Blick behalten.

Der Palast in der Londoner Innenstadt gilt als offizieller Sitz des Monarchen. Der Ostflügel, der 1847 bis 1849 gebaut wurde, ist in der Regel nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Die sogenannten State Rooms öffnen dagegen im Sommer traditionell gegen eine Eintrittsgebühr. Der Palast wird seit Längerem renoviert. König Charles III. wohnt bisher nicht dort, sondern in Clarence House, das ganz in der Nähe liegt.

Prinz William Prinzessin Kate
Agenturen, kurier.at, kat  | 

Kommentare