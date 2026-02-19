Insider: Palast-Balkon verfügt über eine versteckte Besonderheit
Die britische Königsfamilie tritt vom Ostflügel des Buckingham-Palasts auf den berühmten Balkon, von dem sie bei offiziellen Anlässen winkt.
Eine Autorin der Zeitung Times schrieb 2024, es sei überraschend, wie niedrig das Geländer auf dem Balkon sei - es sei der am wenigsten kinderfreundliche Balkon, den sie je gesehen habe. Den Balkon erreicht man vom sogenannten Centre Room. Der Ostflügel kann inzwischen besichtigt werden - auf den Balkon darf aber kein noch so großer Royal-Fan.
Versteckte Bildschirme
Das britische Hello!-Magazin berichtet unter Berufung auf einen namentlich nicht genannten Palast-Insider, dass der Balkon über eine versteckte Besonderheit verfügt - aus praktischen Gründen. An einigen Stellen seien nämlich für die Öffentlichkeit nicht erkennbar Bildschirme platziert. "Sie stehen leicht schräg in den Ecken des Balkons", so die Quelle. "Die Balustrade ist mit rotem Stoff verkleidet, sodass die gesamte Ausrüstung dahinter versteckt werden kann."
Der Balkon sei eine Idee von Prinz Albert (1819-1861) gewesen, dem Mann von Königin Victoria, sagte Caroline de Guitaut, die für die königliche Kunstsammlung verantwortlich ist, 2024 der britischen Nachrichtenagentur PA. Er habe darin eine Möglichkeit gesehen, die königliche Familie mit dem Volk in Kontakt zu bringen.
Hello! zufolge würden die Bildschirme bei offiziellen Auftritten der Royal Family aufgestellt werden, weil das große Queen Victoria-Denkmal vor dem Buckingham Palace die Sicht auf die Mall versperre, wo schon mal Tausende Menschen einen Blick auf die Royals erhaschen wollen. So könnten König Charles und seine Familie die Menschen - und auch sich selbst - gut im Blick behalten.
Der Palast in der Londoner Innenstadt gilt als offizieller Sitz des Monarchen. Der Ostflügel, der 1847 bis 1849 gebaut wurde, ist in der Regel nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Die sogenannten State Rooms öffnen dagegen im Sommer traditionell gegen eine Eintrittsgebühr. Der Palast wird seit Längerem renoviert. König Charles III. wohnt bisher nicht dort, sondern in Clarence House, das ganz in der Nähe liegt.
Kommentare