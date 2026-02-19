Die britische Königsfamilie tritt vom Ostflügel des Buckingham-Palasts auf den berühmten Balkon, von dem sie bei offiziellen Anlässen winkt.

Eine Autorin der Zeitung Times schrieb 2024, es sei überraschend, wie niedrig das Geländer auf dem Balkon sei - es sei der am wenigsten kinderfreundliche Balkon, den sie je gesehen habe. Den Balkon erreicht man vom sogenannten Centre Room. Der Ostflügel kann inzwischen besichtigt werden - auf den Balkon darf aber kein noch so großer Royal-Fan.

Versteckte Bildschirme Das britische Hello!-Magazin berichtet unter Berufung auf einen namentlich nicht genannten Palast-Insider, dass der Balkon über eine versteckte Besonderheit verfügt - aus praktischen Gründen. An einigen Stellen seien nämlich für die Öffentlichkeit nicht erkennbar Bildschirme platziert. "Sie stehen leicht schräg in den Ecken des Balkons", so die Quelle. "Die Balustrade ist mit rotem Stoff verkleidet, sodass die gesamte Ausrüstung dahinter versteckt werden kann." Der Balkon sei eine Idee von Prinz Albert (1819-1861) gewesen, dem Mann von Königin Victoria, sagte Caroline de Guitaut, die für die königliche Kunstsammlung verantwortlich ist, 2024 der britischen Nachrichtenagentur PA. Er habe darin eine Möglichkeit gesehen, die königliche Familie mit dem Volk in Kontakt zu bringen.