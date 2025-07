Historisches Treffen: Palast-Insider packt über Harrys Verhandlungen mit Charles aus

Ein Treffen zwischen ranghohen Mitarbeitern des britischen Königshauses und der Sussexes sorgt für Aufsehen.

Am Mittwoch wurden hochrangige Berater von König Charles III. und Prinz Harry gemeinsam in London fotografiert - was Hoffnung auf eine mögliche Versöhnung zwischen den beiden Parteien gibt.

Harry und Charles: Details zum "Friedensgipfel"

Meredith Maines, die Kommunikationschefin von Harry und Herzogin Meghan, und Liam Maguire, der das britische PR-Team der beiden leitet, trafen Tobyn Andreae, Kommunikationssekretär des Königs. Die Runde wurde auf dem Grundstück der Non-Profit-Organisation Royal Over-Seas League fotografiert (zu sehen hier).

Berichten zufolge sei es das erste Meeting seit Meghans und Harrys Rücktritt aus dem Königshaus gewesen, das in dieser Form stattgefunden habe. Es sei jedoch nicht bekannt, ob Charles oder Harry die "Friedensgespräche" arrangiert haben. Laut Daily Mail sollen sowohl Harry als auch Charles an einer Versöhnung interessiert sein.