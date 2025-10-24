"Muss schlimm gewesen sein": Meghan verliert zehnten PR-Sprecher in 5 Jahren

Emily Robinson wurde im Juni als Kommunikationsdirektorin in Prinz Harrys und Meghans Team eingestellt. Sie galt als kontroverse Wahl, weil sie jahrelang an der Netflix-Serie über die Royal Family "The Crown" gearbeitet hatte.

Die Herzogin von Sussex hat sich Berichten zufolge von ihrem zehnten PR-Agenten in nur fünf Jahren getrennt. Eine Presse-Sprecherin, die sie von Netflix abgeworben hat, soll nach nur drei Monaten gekündigt haben, wie die britische High-Society-Expertin Alison Boshoff in Erfahrung gebracht hat.

Doch Robinson habe bereits das Handtuch geworfen. Ein Freund der PR-Agentin soll Boshoff anvertraut haben: "Es war ihre Entscheidung. Sie ist vor ein paar Wochen gegangen. Sie ist keine Drückebergerin, also muss es für sie ziemlich schlimm gewesen sein."

Robinsons LinkedIn-Profil enthält derzeit keinen Hinweis auf eine Zusammenarbeit mit den Sussexes. Boshoff zufolge sei sie aber bereits die zehnte PR-Agentin, die Meghans und Harrys Team verlassen hat, seit diese im Jahr 2020 Großbritannien verließen.

Bisher haben der Herzog und die Herzogin Sussex die vermeintliche Kündigung von Emily Robinson nicht kommentiert.