"Muss schlimm gewesen sein": Meghan verliert zehnten PR-Sprecher in 5 Jahren
Die Herzogin von Sussex hat sich Berichten zufolge von ihrem zehnten PR-Agenten in nur fünf Jahren getrennt. Eine Presse-Sprecherin, die sie von Netflix abgeworben hat, soll nach nur drei Monaten gekündigt haben, wie die britische High-Society-Expertin Alison Boshoff in Erfahrung gebracht hat.
Sussex-Team soll wieder Mitarbeiterin verloren haben
Emily Robinson wurde im Juni als Kommunikationsdirektorin in Prinz Harrys und Meghans Team eingestellt. Sie galt als kontroverse Wahl, weil sie jahrelang an der Netflix-Serie über die Royal Family "The Crown" gearbeitet hatte.
Doch Robinson habe bereits das Handtuch geworfen. Ein Freund der PR-Agentin soll Boshoff anvertraut haben: "Es war ihre Entscheidung. Sie ist vor ein paar Wochen gegangen. Sie ist keine Drückebergerin, also muss es für sie ziemlich schlimm gewesen sein."
Robinsons LinkedIn-Profil enthält derzeit keinen Hinweis auf eine Zusammenarbeit mit den Sussexes. Boshoff zufolge sei sie aber bereits die zehnte PR-Agentin, die Meghans und Harrys Team verlassen hat, seit diese im Jahr 2020 Großbritannien verließen.
Bisher haben der Herzog und die Herzogin Sussex die vermeintliche Kündigung von Emily Robinson nicht kommentiert.
