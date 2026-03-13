Herzogin Meghan besuchte Kinderkrankenhaus

Das Spital teilte eine Reihe an Fotos auf Instagram. Dazu hieß es: "Es ist uns eine Ehre, heute Meghan, Herzogin von Sussex, in unserer kreativen Oase begrüßen zu dürfen, wo sie sich Zeit genommen hat, mit unseren unglaublichen Patienten und Patientinnen zu malen. Diese besonderen Momente erinnern daran, wie kraftvoll Kreativität sein kann, um Freude, Verbundenheit und Heilung zu fördern. Meghans Besuch ist Teil von #MakeMarchMatter, unserer monatelangen Spendenkampagne zur Unterstützung der lebensrettenden Pflege, Forschung und Innovation, die täglich bei CHLA stattfindet. Seit 125 Jahren ist das CHLA ein standhaftes Leuchtfeuer der Hoffnung und Heilung."

Meghan - mit Mund-Nasen-Schutz - ist auf den Fotos etwa beim Plaudern mit Kindern und mit Pinsel in der Hand zu sehen.