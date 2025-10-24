Eigenwilliger Gastgeber-Trick: Wieso Meghan Gäste barfuß begrüßt

Herzogin Meghan hat besondere Tricks als Gastgeberin. "Ich liebe es, wenn sich Leute selbst bedienen können und etwas auf dem Herd zu haben, von dem sich jeder nehmen kann", sagte die 44-Jährige dem Magazin People zufolge bei einer Veranstaltung in einer Buchhandlung. Außerdem lasse sie "immer Musik im Hintergrund" laufen.

Meghan begrüßt Gäste gerne barfuß

Um das Eis zu brechen und ihre Gäste zu Beginn aufzulockern, wählt die Ehefrau von Prinz Harry ein unerwartetes Outfit: Sie öffne die Tür "barfuß" und "in einer Schürze". "Es entmystifiziert", sagte sie.