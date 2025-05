Harry und Markle stellen mit Bill Gates-Verbündeter wichtige Mitarbeiter ein

Wie bereits im Vorjahr berichtet worden war, wollen Harry und Meghan künftig eigenständige Karrierewege beschreiten. Vor allem beim Meghan hat sich seit Anfang des Jahres viel getan.

Die zweifache Mutter veröffentlichte kürzlich ihre Netflix-Show "With Love, Meghan". Sie hat einen eigenen Instagram-Account gestartet und ihre Marke "As Ever" gelauncht. Zudem hat sie einen neuen Podcast mit dem Titel "Confessions of a Female Founder" - alles Geschäftsprojekte, für die sie auf ihrer Instagram-Seite fleißig Werbung macht.