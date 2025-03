Guardsman verrät nach St.-Patrick's-Day: So ist es, Prinzessin Kate zu treffen

Streicheleinheit für den irischen Wolfshund

Kate präsentierte sich zu der Parade in den Wellington Baracks in London am Montag im grünen Outfit mit einer Anstecknadel in Form eines goldenen Kleeblatts und einem Büschel Klee in der Brusttasche.

Kleebüschel überreichte sie auch an mehrere Soldaten. Eine royale Streicheleinheit gab es zudem für das Maskottchen der Irish Guards, den irischen Wolfshund Turlough Mor, der auch Seamus genannt wird.