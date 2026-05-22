Prinz William: "Unsere Familie könnte ohne Kate buchstäblich nicht zurechtkommen"

Der britische Thronfolger Prinz William hat in einem Radio-Interview in liebevoller Weise von seiner Ehefrau Kate geschwärmt. "Sie ist eine großartige Mutter, eine großartige Ehefrau", sagte der 43-Jährige in einer Frühstückssendung des britischen Senders "Heart Radio" am Freitag.

"Unsere Familie könnte ohne sie buchstäblich nicht zurechtkommen", schwärmte William. Das Thronfolgerpaar gab sich im April 2011 in der Westminster Abbey das Ja-Wort und feierte damit erst kürzlich den 15. Hochzeitstag.

William: Kate kam "ganz begeistert" von Italien-Reise zurück

In der Sendung sprach der Thronfolger auch über Kates erste offizielle Auslandsreise seit ihrer Krebserkrankung. Die 44-Jährige war zuletzt in die italienische Provinz Reggio Emilia gereist. Im Fokus stand dabei das Thema frühkindliche Entwicklung - eine Herzensangelegenheit der Prinzessin.