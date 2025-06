Royals feiern Garter Day: Eigenwillige Outfits und strenge Regeln erklärt

Royals versammeln sich am Garter Day in Windsor

Dabei reisen Mitglieder der königlichen Familie nach Windsor, um einen Gottesdienst in der St. George's Chapel zu besuchen.

Die Ordensmitglieder versammeln sich in Windsor Castle. Nach einem gemeinsamen Essen in der Waterloo Chamber nehmen die Royals - vom Souverän angeführt - an einer Prozession über das Gelände teil, und bewegen sich in die St. George’s Chapel. Beim Gottesdienst hat jedes Mitglied seinen festen Platz. Anschließend fahren die Teilnehmer mit der Kutsche zum Schloss zurück.

Tradition ist es, dass Ritter und Damen des Hosenbandordens am Garter Day zeremonielle Gewänder anlegen. Aufgrund der einzigartigen Roben und der mit Straußenfedern geschmückten Hüte, mit welchen sich die Mitglieder des Ordens präsentierten, zählt der Garter Day zu den extravagantesten royalen Ereignissen des Jahres.