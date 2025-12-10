Monacos Zwillinge feiern 11. Geburtstag: Detail auf neuen Fotos sticht ins Auge

Die Kinder von Fürst Albert III. und Fürstin Charlène haben kurz vor Weihnachten Grund zum Feiern. Prinz Jacques und seine Zwillingsschwester Gabriella sind am 10. Dezember elf Jahre alt geworden.

Neue Geburtstagsfotos von Jacques und Gabriella

Der Fürstenpalast gratulierte mit bisher ungesehenen Fotos der Geschwister. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an Erbprinz Jacques und Prinzessin Gabriella, die heute ihren 11. Geburtstag feiern", schrieb der Palast von Monaco auf Instagram, unter Bilder, auf denen die Zwillinge für offizielle Porträts posieren.

Auf den Fotos präsentieren sich die beiden im Partnerlook. Jacques trägt einen weißen Pullover, Gabriella ein weißes Kleid. Die Ähnlichkeit der beiden Volksschüler wird damit ersichtlicher denn je.