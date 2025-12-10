Monacos Zwillinge feiern 11. Geburtstag: Detail auf neuen Fotos sticht ins Auge
Die Kinder von Fürst Albert III. und Fürstin Charlène haben kurz vor Weihnachten Grund zum Feiern. Prinz Jacques und seine Zwillingsschwester Gabriella sind am 10. Dezember elf Jahre alt geworden.
Neue Geburtstagsfotos von Jacques und Gabriella
Der Fürstenpalast gratulierte mit bisher ungesehenen Fotos der Geschwister. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an Erbprinz Jacques und Prinzessin Gabriella, die heute ihren 11. Geburtstag feiern", schrieb der Palast von Monaco auf Instagram, unter Bilder, auf denen die Zwillinge für offizielle Porträts posieren.
Auf den Fotos präsentieren sich die beiden im Partnerlook. Jacques trägt einen weißen Pullover, Gabriella ein weißes Kleid. Die Ähnlichkeit der beiden Volksschüler wird damit ersichtlicher denn je.
Der weiße Hintergrund mit goldenen Verzierungen auf den Fotos hebt die blonden Haare der Geschwister hervor. Die blauen Augen der Zwillinge kommen besonders intensiv zur Geltung. Auf einem der Fotos präsentieren Alberts und Charlènes Kinder Seite an Seite.
Jacques hat seinen Arm beschützerisch um die Schultern seiner Schwester gelegt.
Ähnlichkeit mit Grace Kelly
Im Kommentarbereich finden sich zahlreiche Geburtstagsglückwünsche.
"Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an Erbprinz Jacques und Prinzessin Gabriella! Zwei Sterne, die das Fürstentum seit ihrer Geburt erhellen", schrieb jemand, während vielen Usern auch Gabriellas Ähnlichkeit zu ihrer verstorbenen Oma, Alberts Mutter Grazia Patricia ins Auge sticht.
"Gabriella hat etwas von Grace Kelly an sich", heißt es etwa an einer Stelle.
Kommentare