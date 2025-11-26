Fürst Albert von Monaco: Kontroverse Entscheidung sorgt für Aufsehen

Es geschieht äußerst selten, dass Fürst Albert II. von Monaco so harsch eingreift. Nun hat der 67-Jährige jedoch eine Entscheidung getroffen, die ihn durchaus zur Zielscheibe von Kritik machen könnte.

Albert blockiert Gesetz zur Abtreibungs-Legalisierung

Das vom Nationalrat beschlossene Gesetz zur Legalisierung von Abtreibungen wurde von Albert blockiert. Dabei berief sich der Fürst auf den katholischen Glauben.

"Ich glaube, dass das derzeitige System unsere Identität widerspiegelt, wenn man die Rolle der katholischen Religion in unserem Land berücksichtigt, und gleichzeitig eine sichere und humane Unterstützung gewährleistet", sagte er laut dem Catholic Herald.