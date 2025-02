Frühzeitige Geburt: Warum gerade Herzogin Sophie Beatrice nun eine Stütze sein könnte

Prinzessin Beatrice im Babyglück: Die Nichte des britischen Königs Charles III. hat am 22. Jänner ein Mädchen namens Athena Elizabeth Rose geboren.

Herzogin Sophie ist seit mehr als 25 Jahren mit Prinz Edward , einem Bruder von König Charles , verheiratet. Neben Lady Louise haben sie noch Sohn James , der den Titel Graf von Wessex trägt. Die Familie gilt als verhältnismäßig bescheiden und weitgehend frei von Skandalen. Ihren Wohnsitz hat die Familie in einem stattlichen Herrenhaus namens Bagshot Park.

Denn Sophie hat selbst einen Geburtsprozess mit Komplikationen erlebt: Tochter Louise war im November 2003 unter dramatischen Umständen frühzeitig auf die Welt gekommen. Sie hatte per Kaiserschnitt geholt werden müssen, nachdem die hochschwangere Sophie heftige Magenkrämpfe bekommen hatte. Kurz danach wurde das nur zwei Kilogramm schwere Kind in eine 50 Kilometer entfernte Spezialklinik verlegt.

Sophie, die heuer 60 Jahre alt wurde, gilt im britischen Königshaus als wichtige Stütze, die sich für schwierige Themen einsetzt. Im vergangenen Jahr hatte sie mehrere öffentlichkeitswirksame Auftritte für die Royals übernommen. Im Frühjahr reiste etwa sie als erstes Mitglied des Königshauses seit Beginn des russischen Angriffskriegs in die Ukraine. Sophie setzt sich seit Längerem gegen sexualisierte Gewalt ein - sie reiste auch in den Tschad und traf dort Frauen, die vor dem Bürgerkrieg im Sudan geflohen sind. Sie wirbt auch dafür, offener über Menopause und Menstruation zu sprechen.

Moment der Unterstützung für Kate

Als Prinzessin Kate nach dem Ende ihrer Chemotherapie an einem großen Gedenken für die Weltkriegstoten teilnahm, stand Sophie an ihrer Seite und legte ihr in einem Moment schützend die Hand auf den Rücken.