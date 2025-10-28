"Frasier"-Star Kelsey Grammer wurde mit 70 zum achten Mal Vater

Mit 70 Jahren zum achten Mal Vater: der US-Serien-Star Kelsey Grammer hat die Geburt von Söhnchen Christopher in dem Podcast "Pod Meets World" bekanntgegeben.

Vier Kinder mit Kayte Walsh

Er und seine Frau Kayte Walsh seien erst vor wenigen Tagen wieder Eltern geworden, sagte der Schauspieler in dem Interview. Es ist ihr viertes gemeinsames Kind. Grammer und die frühere britische Flugbegleiterin sind seit 2011 miteinander verheiratet.