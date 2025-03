Prinz Frederik mit 22 Jahren verstorben: Zusammenarbeit für Filmemacherin "schmerzhaft"

Es ist erst wenige Tage her, dass Prinz Robert von Luxemburg und Prinzessin Julie de Nassau den Tod ihres Sohnes Frederik bekannt gaben. Er erlag laut Statement auf der Website ihrer Stiftung mit nur 22 Jahren einer seltenen schweren Krankheit. Bewegende Worte zu Frederiks Ableben veröffentlichte die Familie in Teilen auch auf Instagram. Er litt demnach unter einer PolG-Mutation.

"Sehr schmerzhaft"

Noch bevor sie das Drehbuch schrieb, habe es mehrere Treffen mit Frederik gegeben. Es sei ihr ein Anliegen gewesen, "all die Dinge zu vermitteln, die er früher getan hat und die er jetzt nicht mehr tun kann". Eine emotionale Herausforderung: "Ich fand es sehr, sehr traurig, und es hat mich sehr berührt, denn so sollte das Leben nicht verlaufen", so die Filmemacherin gegenüber Us Weekly. "Frederick hat gerade angefangen, viele Dinge zu erleben, und alles wurde ihm Stück für Stück auf unausweichliche Weise genommen. Ich fand das sehr schmerzhaft."

Frederik erzählte laut Us Weekly in dem Film, wie es ihm mit seinen steten gesundheitlichen Herausforderungen ging: "Wenn man ein Kind ist, hat man all diese Träume, all diese Sehnsüchte, all diese Dinge, die man tun möchte. Die Möglichkeiten sind endlos." Er habe anfänglich nicht gewusst, was die Erkrankung bedeutet. "Ich bin mir nicht sicher, ob ich alle Folgen von PolG verstanden habe, als ich die Diagnose erhielt. Es ist viel subtiler, und langsam wird die Welt immer kleiner", so Frederik.

Die Energie am Set sei trotz des schweren Themas "sehr positiv" und "leicht" gewesen. Frederik habe einen ausgeprägten Sinn für Humor und eine Leidenschaft für Film und Musik gehabt, so die Regissuerin. "Er war an so vielen Themen interessiert (...), aber sein Körper erlaubte es ihm nicht mehr, so viel zu tun", schildert Tan, die auf Instagram zu einem Trailer ihres Werkes schreibt: "Dieser Film war eine Reise in das Leben mutiger Kinder und Familien, die von der PolG-Krankheit, einer seltenen genetischen Störung, betroffen sind. Es war uns eine Ehre, ihre täglichen Kämpfe und ihre Widerstandsfähigkeit festzuhalten und ihre Geschichten mit der Welt zu teilen."