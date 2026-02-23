Fergie stellte Epstein ihre Patentochter vor

Laut der britischen Zeitung The Sun geht aus einer E-Mail hervor, dass Ferguson 2010 Epstein den Kontakt zu ihrer Patentochter Poppy Cotterell vermittelt haben soll, die zum damaligen Zeitpunkt 22 Jahre alt war. Besonders brisant: Dies geschah nur kurze Zeit nach Epsteins Entlassung aus dem Gefängnis, wo er eine Haftstrafe wegen Sexualdelikten abgesessen hatte.

Im Zuge der Veröffentlichung weiterer Details aus den sogenannten Epstein-Akten wird die Beziehung zwischen Sarah Ferguson , der ehemaligen Herzogin von York, und dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein immer deutlicher.

Treffen in New York

In der besagten E-Mail übermittelte Ferguson die Kontaktdaten von Cotterell an Epstein – und zwar mit den kühlen Worten: "Jetzt bist du dran! Alles Liebe." Was Ferguson damit genau meint, ist unklar. Vielleicht spielt sie darauf an, dass nun Epstein an der Reihe sei, ihr einen Gefallen zu tun.

Laut den Unterlagen kam es daraufhin zu einem Treffen zwischen Cotterell und Epstein in dessen Luxus-Residenz in Manhattan. Cotterell, heute 38, hat das Treffen gegenüber The Sun bestätigt: "Im Jahr 2010, im Alter von 22 Jahren, arbeitete ich in New York als Praktikantin in einer Kunstgalerie, als ich Herrn Epstein vorgestellt wurde, um mich über eine mögliche Stelle als Betreuerin seiner Kunstsammlung zu informieren", erklärte sie. "Nach dem Treffen mit Herrn Epstein bot er mir eine Stelle an, die ich jedoch ablehnte. Ich habe ihn nie wieder gesehen."

Auch Pläne Epsteins, 100.000 US-Dollar in Cotterells Namen an eine Wohltätigkeitsorganisation zu spenden, sind aus den Akten hervorgegangen. Cotterell selbst betont jedoch, dass sie von einer solchen Spende nichts wisse.