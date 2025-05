Fehde mit Beckhams: Einblicke in Meghans neue "Machtallianz" mit Nicola Peltz

Dass Meghan und Harry Brooklyn Beckham und Nicola Peltz vor wenigen Tagen zum Abendessen in ihr Haus in Montecito, Kalifornien, eingeladen haben sollen, sorgte daher für Schlagzeilen.

Meghan und Nicola Peltz: Neues Dream-Team ?

Jetzt berichtet das Klatschblatt Closer, Meghan sei angeblich darauf aus, ihre Freundschaft mit Peltz zu vertiefen. Die britische Zeitschrift geht sogar so weit zu behaupten, die Sussexes hätten vor, sich mit der Schauspielerin und ihrem Mann Brooklyn zu verbünden, um eine Art "US Fab Four" zu bilden - in Anspielung auf Harrys und Meghans frühere Auftritte mit Prinzessin Kate und Prinz William.

Dem Promimagazin zufolge würden vor allem Peltz und Meghan eine neue "Machtallianz" gründen wollen. Doch auch Harry hätte nichts dagegen, seine Beziehung zu Brooklyn Beckham zu vertiefen. Eine Quelle erzählte dem Magazin von der angeblichen neuen Verbindung der beiden Paare: "Die Sussexes wollen diese Freundschaft wirklich ausbauen und sehen großes Potenzial für die Entwicklung zu den 'US Fab Four."

Ob man dem Klatschblatt wirklich Glauben schenken kann, bleibt zwar abzuwarten - auch die Daily Mail hatte nach dem Treffen ähnliches berichtet.

Meghan habe großes Mitgefühl für Nicola, da beide Frauen als Familien-Zerbrecherinnen gebrandmarkt wurden, behauptete eine Quelle gegenüber der Zeitung. Da sie selbst angesichts ihres Zerwürfnisses mit der Royal-Family ähnliches durchgemacht haben, würden Harry und Meghan Brooklyn Beckham und seine Frau "heimlich unterstützen".

Beckhams galten einst als Meghan-Unterstützer

David Beckham und seine Frau Victoria Beckham sollen Harry Berichten zufolge einst nahe gestanden sein. Das britische Promipaar war auch bei der Hochzeit Harrys und Meghans im Jahr 2018 in der St. George’s Chapel in Windsor zu Gast. Das Verhältnis soll inzwischen aber drastisch abgekühlt sein. Dazu mehr: