Familie von Epstein-Opfer Virginia Giuffre: Andrew war "nie ein Prinz"

Epstein-Opfer Virginia Giuffre hatte in ihren Memoiren detailliert ihren Vorwurf erneuert, der damalige Prinz Andrew habe Sex mit ihr gehabt, als sie erst 17 Jahre alt war.
19.02.2026, 14:11

Nachdem der frühere britische Prinz Andrew im Zusammenhang mit der Affäre um den US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein in Großbritannien festgenommen wurde, zeigte sich die Familie von Epstein-Opfer Virginia Giuffre äußerte sich nach der Festnahme von Andrew erleichtert. "Endlich, heute wurde unser gebrochenes Herz durch die Nachricht getröstet, dass niemand über dem Gesetz steht, nicht einmal die Königsfamilie", teilten die Geschwister der mittlerweile gestorbenen Frau mehreren Medien mit. Andrew sei "nie ein Prinz" gewesen, heißt es darin weiter. Giuffre hatte sich im Vorjahr im Alter von 41 Jahren das Leben genommen.

König Charles äußert sich zu Andrews Festnahme in Epstein-Affäre

König Charles III. hatte seinem Bruder wegen des Epstein-Skandals bereits Ende vergangenen Jahres alle Titel und Ehren entzogen, nachdem posthum die Memoiren von Virginia Giuffre erschienen waren. Giuffre hatte darin detailliert ihren Vorwurf erneuert, der damalige Prinz Andrew habe Sex mit ihr gehabt, als sie erst 17 Jahre alt war.

"Fehlverhalten in Ausübung offizieller Funktionen"

Die Polizei hatte vor Andrews Festnahme Ermittlungen gegen den Bruder von König Charles III. zu mutmaßlichem "Fehlverhalten in Ausübung offizieller Funktionen" eingeleitet. Andrew wird Geheimnisverrat an Epstein in seiner Zeit als britischer Handelsgesandter angelastet.

Epstein: Akten sprechen für Echtheit von Foto von Ex-Prinz Andrew mit Opfer Giuffre

Jeffrey Epstein stand unter Verdacht, mehr als tausend Minderjährige und junge Frauen sexuell missbraucht und teils an Prominente vermittelt zu haben. Er wurde 2008 erstmals verurteilt, weil er eine Minderjährige zur Prostitution angestiftet hatte. Wegen eines umstrittenen Deals mit der Staatsanwaltschaft erhielt er damals aber nur eine 18-monatige Haftstrafe. Einen Monat nachdem Epstein 2019 unter anderem wegen des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen erneut festgenommen worden war, wurde er tot in seiner New Yorker Gefängniszelle gefunden. Nach offiziellen Angaben beging er Suizid.

