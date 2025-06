Expertin über Familiendynamik bei den Royals: "Grundlegendes Problem ist das Vertrauen"

Der britische Prinz Harry liegt nun schon seit Jahren im Clinch mit der königlichen Familie, insbesondere mit Bruder Prinz William und seinem Vater, König Charles . Der 40-Jährige reist auch nur noch selten in sein Heimatland, etwas als Charles Anfang 2024 seine Krebsdiagnose öffentlich gemacht hat. Das Treffen dauerte Medienberichten zufolge maximal 45 Minuten.

Harry will sich aussöhnen, Charles angeblich auch

Anfang Mai sagte der in den USA lebende Harry in einem BBC-Interview aber, er möchte sich mit dem britischen Königshaus versöhnen. Das Leben sei kostbar, so der Prinz. Und er wisse nicht, wie lange sein Vater noch zu leben habe. "Es wäre schön, sich zu versöhnen."

Es sei in Charles' Interesse, dass seine Söhne zu seinen Lebzeiten wieder zueinanderfinden, sagte der Royals-Experte und Verfassungsrechtler von der Londoner Universität Royal Holloway Craig Prescott schon Anfang 2025 im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.

"Keine vertraulichen Gespräche" möglich

Warum kam es dann bislang nicht zu einer Aussprache? "Das grundlegende Problem ist das Vertrauen", sagte die Adelsbiografin Sally Bedell Smith dem US-People-Magazin. "Der König und William trauen Harry und Meghan keine vertraulichen Gespräche zu."