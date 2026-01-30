Ex-Prinz Andrew soll in neuem Zuhause von "Notmannschaft" betreut werden

Der zum Bürger "degradierte" britische Ex-Prinz Andrew - nun Andrew Mountbatten-Windsor genannt - ist derzeit mit dem Auszug aus seinem Luxusanwesen auf dem Gelände von Schloss Windsor beschäftigt. Dass er gehen muss, hatte König Charles III. angeordnet. Wegen der Nähe wegen seiner Nähe zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein waren Andrew alle Titel und Ehren entzogen worden. Milliardär Epstein soll zahlreiche Mädchen und junge Frauen missbraucht und Prominenten wie Andrew zugeführt haben.

Andrew wird künftig in ein Anwesen in Sandringham/Norfolk ziehen. Die Kosten dafür trägt der König. Die Boulevardzeitung The Sun schrieb dazu frühzeitig: "Andrew ist in Sandringham nicht willkommen, sagen Einheimische."

Angestellte wollen "offensichtlich nicht nach Norfolk ziehen"

Der britischen Boulevardzeitung Daily Mail zufolge, soll Andrew künftig auch weniger Bedienstete zur Verfügung haben. "Butler, Koch, Gärtner und Haushälter", die er bislang beschäftigte, sollen demnach eine Abfindung erhalten. "Sie wollen offensichtlich nicht nach Norfolk ziehen, und da die meisten von ihnen kurz vor dem Rentenalter stehen, wurden sie im Grunde genommen zu großzügigen Konditionen entlassen", sagt eine namentlich nicht genannte Quelle der Daily Mail. "Ich vermute, dass Andrew eine Notmannschaft (skeleton staff) haben wird, wenn er schließlich in die Marsh Farm einzieht, da es unrealistisch ist, so viele Leute zu beschäftigen, die sich um eine einzige Person kümmern sollen."