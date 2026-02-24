Ex-Freundin von Marius Borg Høiby: Habe Mette-Marit und Haakon angefleht

Eine Ex-Freundin von Marius Borg Høiby hat das norwegische Kronprinzenpaar nach eigener Aussage um Hilfe für den heute 29-Jährigen angefleht. Das sagte die norwegische Influencerin am Dienstag im Prozess gegen Høiby der Nachrichtenagentur NTB zufolge. "Ihr müsst ihm helfen, seht ihr nicht, dass er Hilfe braucht?", habe die Frau demnach zu Høibys Mutter, Kronprinzessin Mette-Marit (52), und Stiefvater Kronprinz Haakon (52) gesagt.

Wie NTB berichtet, habe die Ex-Partnerin dem Kronprinzenpaar vorgeschlagen, Høiby in eine Entzugsklinik zu schicken. "Das geht nicht gut aus", habe die Norwegerin nach eigenen Angaben hinzugefügt. Die Frau und Høiby waren ein gutes Jahr, von 2022 bis 2023, ein Paar.