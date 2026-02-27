Nächster Skandal? Ex-Freundin von Prinz Edward veröffentlicht Buch

Als müssten sie sich gerade nicht mit genug Ärger herumschlagen, könnte in Juni erneut ein Paukenschlag auf die britische Königsfamilie zukommen. Dann nämlich veröffentlicht West-End-Schauspielerin Ruthie Henshall, die einst eine Beziehung mit Prinz Edward führte, ihre Memoiren. Der Titel „The Showgirl and the Prince“ deutet bereits an, dass intime Details aus ihrer gemeinsamen Zeit ans Licht kommen könnten. Das Werk soll am 16. Juli 2026 erscheinen, wie die 58-Jährige kürzlich über ihren Instagram-Account bekannt gab.

Liebesbriefe aus der Vergangenheit Laut der britischen Tageszeitung The Telegraph werde Henshall in ihrem Buch tatsächlich die Geschichte ihrer Romanze mit Edward, dem jüngsten Sohn der 2022 verstorbenen Queen Elizabeth II., erzählen. Dabei sollen persönliche Erinnerungen und Liebesbriefe des Prinzen eine wesentliche Rolle spielen. Diese seien Teil einer Sammlung, die Henshall vor rund fünf Jahren beim Aufräumen ihrer Garage entdeckt habe. Neben den Briefen fanden sich in den Kisten auch Tagebücher aus den 1980er-Jahren, die die Beziehung zwischen der Schauspielerin und dem Royal dokumentieren. Henshall, die für ihre Karriere im Londoner West End bekannt ist und fünf Mal für den renommierten Olivier Award nominiert wurde, traf Edward erstmals 1988, als sie ihr Debüt im Musical "Cats" gab. Der damals 23-jährige Prinz arbeitete damals für den Theaterproduzenten Andrew Lloyd Webber. Laut Henshall sei die Liebesbeziehung zunächst geheim gewesen. "Er rief mich während der Proben an und lud mich in den Buckingham-Palast ein, um gemeinsam Musicals zu schauen und zu Abend zu essen", zitiert The Telegraph die Schauspielerin, die damit bereits einen Vorgeschmack auf das Buch gibt.