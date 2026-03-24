Royals

Nach Skandalen und gesundheitlichen Problemen: Mette-Marit zeigte sich wieder

Mette-Marits Gesundheitszustand hatte sich zuletzt nach Angaben des Hofs verschlechtert. Sie leidet an der unheilbaren Krankheit Lungenfibrose.
24.03.2026, 13:39

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Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit posieren in formeller Kleidung.

Nach mehreren Skandalen und gesundheitlichen Problemen hat Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit (52) zum ersten Mal seit langem einen Auftrag für das Königshaus wahrgenommen. Gemeinsam mit ihrem Mann Kronprinz Haakon (52) nahm sie der Nachrichtenagentur NTB zufolge am Dienstag an einer Audienz anlässlich des Staatsbesuchs des belgischen Königspaares teil. Demnach war es ihr erster offizieller Auftrag seit Jänner.

Eine Gruppe von Würdenträgern, darunter König Harald V. und Königin Sonja, posiert in formeller Kleidung.

Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit mit Ehemann Haakon, König Philippe und Königin Mathilde von Belgien und König Harald V. und Königin Sonja von Norwegen.

Wegen ihrer Freundschaft zu dem 2019 gestorbenen Sexualverbrecher Jeffrey Epstein steht die Kronprinzessin in ihrer Heimat heftig in der Kritik. Außerdem musste sich ihr Sohn Marius aus einer früheren Beziehung gerade erst wegen Vergewaltigungs-Vorwürfen vor Gericht verantworten. 

Krankheit bestimmt Alltag von Kronprinzessin Mette-Marit

Auch Mette-Marits Gesundheitszustand hatte sich zuletzt nach Angaben des Hofs verschlechtert. Die Kronprinzessin leidet an der unheilbaren Krankheit Lungenfibrose und benötigt perspektivisch eine neue Lunge.

Mette-Marit von Norwegen
Agenturen, kurier.at, kat  | 

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