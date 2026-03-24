Nach Skandalen und gesundheitlichen Problemen: Mette-Marit zeigte sich wieder

Nach mehreren Skandalen und gesundheitlichen Problemen hat Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit (52) zum ersten Mal seit langem einen Auftrag für das Königshaus wahrgenommen. Gemeinsam mit ihrem Mann Kronprinz Haakon (52) nahm sie der Nachrichtenagentur NTB zufolge am Dienstag an einer Audienz anlässlich des Staatsbesuchs des belgischen Königspaares teil. Demnach war es ihr erster offizieller Auftrag seit Jänner.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/NTB/OLE BERG-RUSTEN Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit mit Ehemann Haakon, König Philippe und Königin Mathilde von Belgien und König Harald V. und Königin Sonja von Norwegen.

Wegen ihrer Freundschaft zu dem 2019 gestorbenen Sexualverbrecher Jeffrey Epstein steht die Kronprinzessin in ihrer Heimat heftig in der Kritik. Außerdem musste sich ihr Sohn Marius aus einer früheren Beziehung gerade erst wegen Vergewaltigungs-Vorwürfen vor Gericht verantworten.