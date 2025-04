Erschöpfter Harry gibt zu, dass seine "schlimmsten Befürchtungen bestätigt" wurden

Weite Teile der Verhandlung am Mittwoch sollten hinter verschlossenen Türen stattfinden, weil dabei konkrete Sicherheitsvorkehrungen und Bedrohungen des jüngeren Sohnes von König Charles III. zur Sprache kommen sollten.

Die Entscheidung des britischen Innenministeriums, Harry nach seinem Rückzug von seinen royalen Pflichten und der Übersiedlung in die USA nicht mehr grundsätzlich umfassenden Polizeischutz auf Kosten der Steuerzahler zu gewähren, wurde bereits zwei Mal vor Gericht bestätigt. Prinz Harry ging jedoch dagegen in Berufung. Der 40-Jährige fordert, bei seinen Heimatbesuchen weiterhin den gleichen hohen Schutz zu erhalten wie die übrigen Mitglieder des Königshauses.

Prinz Harry nach Verhandlung "erschöpft und überwältigt"

"Meine schlimmsten Befürchtungen wurden durch die gesamte rechtliche Offenlegung in diesem Fall bestätigt – und das ist wirklich traurig", sagte der Herzog von Sussex gegenüber People, nur wenige Augenblicke, nachdem er am Mittwoch den Gerichtssaal zu seinem jüngsten Rechtsstreit in London verlassen hatte.

Harry erklärte, er fühle sich "erschöpft und überwältigt", nachdem er zwei volle Tage am Londoner Royal Courts of Justice verbracht habe.