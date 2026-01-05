Nicht-mehr Prinz Andrew: Auch von der Straße verbannt

Nachdem Andrew Mountbatten-Windsor aufgrund seines Naheverhältnisses zum verurteilten Pädophilen Jeffrey Epstein all seiner Titel enthoben wurde, dürfte sein Name weiter aus der Öffentlichkeit verschwinden.

Die Bezirksräte im nordirischen Mid and East Antrim haben dafür gestimmt, den „Prince Andrew Way“ umzubenennen. Der Schritt sei eine „traurige aber notwendige Maßnahme“, erklärte Bezirksrätin Anna Henry zur BBC. Die Straße in Carrickfergus bei Belfast hatte zu Ehren von Andrews Hochzeit mit Sarah Ferguson im Jahr 1986 diesen Namen erhalten. Anrainer belastet Sie ist nicht die einzige, die an den gefallenen Prinzen erinnert. In Maidenhead nahe dem Schloss Windsor gibt es die Prince Andrew Road, die an die Prince Andrew Close angrenzt, eine „doppelte Belastung“, schreibt der Guardian. Anrainer, die diese Adresse als ihren Wohnsitz angeben würden, erlebten „oberflächliche Verlegenheit“, „Grinsen“ oder „hochgezogene Augenbrauen“.

Dieses Straßenschild soll es bald nicht mehr geben.

Und auch im nordenglischen Norwich wollen Bewohner die Prince Andrews Road verschwinden sehen – selbst wenn, wie ein konservativer Gemeinderat argumentiert, diese Straße gar nicht nach dem aktuellen Prinz Andrew benannt wurde. Eigentlich erinnert sie an Prinz Philipps Vater. Administrative Hürden Ganz so einfach dürfte die Umsetzung in keinem der Fälle sein. Geänderte Straßennamen bedeuten für die Bewohner schließlich nicht nur neue Anschriften; die Änderung muss an Banken, die Führerscheinbehörde, die Mobilfunk-, Strom-, Internet- oder Wasseranbieter oder auch der öffentlichen Bücherei gemeldet werden. Dazu kommt die Problematik der neuen Namensfindung. Als 2023 etwa die Black Boy Lane in Zentrallondon nach Rassismus-Beschwerden in La Rose Lane umbenannt wurden (in Anerkennung des Aktivisten John La Rose), war schon einen Tag nach der Enthüllung die ersten Straßenschilder beschmiert.

Andrew Mountbatten-Windsor.

Im nordirischen, monarchiefreundlichen Carrickfergus gibt es jedoch schon erste Ideen. Die Favouriten: Princess Catherine Way oder Queen Elizabeth Way. Doch dafür müsste man zuerst das Okay des Palasts einholen: „Man kann“, erinnert Bezirksrat Aaron Skinner die BBC, „nicht einfach eine Straße nach einem Mitglied des Königshauses benennen.“ Andrew weiter in Royal Lodge Wie der Palast auf den Vorstoß reagiert, wird sich zeigen. Aktuell scheint König Charles Milde walten zu lassen. Palastinsidern zufolge soll er seinem Bruder gestattet haben, bis nach Weihnachten in der 30-Zimmer-großen Royal Lodge zu residieren und erst im neuen Jahr ins nordenglische Sandringham zu siedeln. Das dürfte auch zur Erleichterung anderer Royals passieren, verbrachte die Königsfamilie traditionell Weihnachten auf diesem Landsitz. Andrew soll in einem „heruntergekommenen“ Bauernhof, der Marsh Farm, unterkommen. Über das Dorf Wolverton, wo sich der Hof befindet, wurde ein Flugverbot verhängt.