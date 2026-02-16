Ein Rotschopf wie Papa Harry: Herzogin Meghan zeigt Gesicht von Tochter Lilibet

Herzogin Meghan hat zum Valentinstag ein Foto von Prinz Harry mit Tochter Lilibet auf Instagram geteilt, auf dem das Gesicht der Vierjährigen von der Seite zu sehen ist. Bisher gewährte Meghan nur selten derart private Einblicke ins Familienleben. Zwar veröffentlicht sie immer wieder Fotos ihrer Kinder Lilibet und Archie in den sozialen Medien, doch in der Regel sind die Gesichter der Kleinen verdeckt oder sie werden nur von hinten gezeigt.

Harry in Jogginghose

Auf dem neuesten Foto nun trägt Harry Lilibet auf den Armen. Die beiden stehen auf einer Wiese, er in Jogginghose, sie in einem rosafarbenen Ballett-Tutu mit passender Strumpfhose. Lilibet hält mehrere rote Luftballons in der Hand, ihre langen rötlichen Haare fallen ihr über den Rücken.