Die erweiterte schwedische Königsfamilie darf sich über Familienzuwachs freuen: Hedvig Söderström und ihr Partner, Eishockey-Profi Victor Söderström , sind Eltern geworden. Hedvig ist Prinzessin Victoria s und Prinz Daniel s Nichte und die Tochter von Daniels älterer Schwester Anna Westling . "Die schönste Astrid der Welt", schrieb der frischgebackene Vater zu einem Foto des Kindes auf Instagram. Dem Post ist zu entnehmen, dass das Mädchen am 14. Juli zur Welt kam. Zahlreiche Menschen übermittelten neben dem Bild Glückwünsche. Die Söderströms sind keine Mitglieder des Königshauses.

Im schwedischen Palast stand erst kürzlich ein echter Mini-Royal im Rampenlicht. Mitte Juni war Prinzessin Ines , das jüngste Enkelkind des Königs Carl XVI. Gustaf, getauft worden. Die Taufe der zu dieser Zeit vier Monate alten Tochter von Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia nahmen der Bischof Johan Dalman und der Pastor Michael Bjerkhagen in der Kirche von Schloss Drottningholm westlich von Stockholm vor. Die gesamte Königsfamilie war dafür versammelt. Ines' drei größere Brüder - die Prinzen Alexander , Gabriel und Julian - halfen bei der Zeremonie, indem sie vorsichtig Wasser ins Taufbecken kippten.

Die am 7. Februar geborene Prinzessin Ines ist das neunte Enkelkind von König Carl Gustaf und seiner aus Heidelberg stammenden Frau Königin Silvia. Eine weitere Königsenkelin - Prinzessin Estelle, das älteste Kind von Thronfolgerin Kronprinzessin Victoria - zählte zu ihren Taufpatinnen. Ihr vollständiger Name lautet Ines Marie Lilian Silvia. Wie ihre Brüder und manche ihrer Cousinen und Cousins ist sie zwar Teil der königlichen Familie, jedoch nicht Teil des schwedischen Königshauses. Sie wird also nicht als Königliche Hoheit angesprochen.