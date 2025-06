Denkmal für Queen Elizabeth: Star-Architekt Foster setzt sich in Wettbewerb durch

Der britische Star-Architekt Norman Foster wird ein Denkmal zu Ehren der verstorbenen Königin Elizabeth II. in London entwerfen. Der 90-Jährige setzte sich mit seinem Entwurf in einem Designwettbewerb durch, wie die Auswahlkommission am Dienstag bekanntgab. Die Gedenkstätte im St. James's Park soll aus einer Statue der Queen auf einem Pferd, einer weiteren Statue von Elizabeth II. an der Seite ihres Ehemanns Prinz Philip sowie einer gläsernen Brücke bestehen.

Foster entwarf etwa die Reichstagskuppel und das Wembley-Stadion

Forster ist einer der bekanntesten Architekten der Welt. Er entwarf unter anderem die Reichstagskuppel in Berlin, das Wembley-Stadion und die Millennium Bridge in London sowie die Apple-Zentrale in Kalifornien.

Der Standort des Denkmals für die Queen in der Nähe des Buckingham-Palastes und der Prachtstraße The Mall war bereits im September kurz vor ihrem zweiten Todestag bekannt gegeben worden. In der Nähe stehen bereits Statuen ihrer Eltern. Der endgültige Entwurf soll anlässlich des 100. Geburtstages der verstorbenen Königin 2026 präsentiert werden.

Queen Elizabeth II. war am 8. September 2022 im Alter von 96 Jahren nach 70 Jahren auf dem Thron gestorben. Ihr ältester Sohn Charles trat als König Charles III. ihre Nachfolge an.