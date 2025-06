Charles: Camilla als "Ausrede", um sich privater Sache nicht stellen zu müssen?

Ein mögliches Treffen zwischen Vater und Sohn im Jahr 2027 beschäftigt die britische Boulevardmedienlandschaft schon heute. Es geht um Prinz Harrys Herzensangelegenheit, die Invictus Games, und ob seine Familie daran teilnehmen könnte. Harry ist Initiator und Schirmherr der Invictus Games, einer internationalen Sportveranstaltung für Soldatinnen und Soldaten, die verwundet wurden oder mit seelischen Schäden leben müssen. Die letzten Spiele fanden im Februar in Kanada statt, wo Harry und seine Frau Herzogin Meghan auch gemeinsam auftraten. Davor waren sie in der deutschen Stadt Düsseldorf ausgetragen worden. Die nächste Ausgabe findet im Juli 2027 in der britischen Stadt Birmingham statt. Harry soll sich wünschen, dass Charles kommt, heißt es.

Der frühere Palastsprecher Dickie Arbiter glaubt, dass eine Entschuldigung Harrys dafür notwendig wäre. "Sein Vater will ihn aktuell nicht sehen, weil er denkt, dass alles, was er sagt, in einer Nanosekunde im Internet steht - und er kann ihm nicht vertrauen", sagt er im "Royal Exclusive"-Podcast der Zeitung Sun. Es würde aufgrund der Militärverbundenheit zwar keinen guten Eindruck hinterlassen, wenn sich der König nicht blicken lasse, jedoch gäbe es Wege, eine Teilnahme zu umgehen: "Es ist schwierig, das auszulassen. Jemand muss eine Lösung finden. Der König sollte anwesend sein (...)." Es bleibe abzuwarten, wie die Royals das "Dilemma" lösen. Podcast-Moderator Matt Wilkinson hob hervor, dass zu den Feierlichkeiten zum zehnjährigen Jubiläum der Invictus Games in der St. Paul's Cathedral keine Royals erschienen waren: "Harry kam zwar, und es wurde angenommen, dass es lockere Einladungen gab, aber die Royals sagten, sie seien beschäftigt. Camillas Geburtstag fällt auch in die Zeit von Invictus. Sie hätten Ausreden." Arbiter stimmte zu. Es sei eine sehr heikle Angelegenheit. Bis dahin vergehe jedenfalls noch viel Zeit, in der "viel passieren" könne. Camilla feiert am 17. Juli ihren Geburtstag - heuer wird es der 78. sein. Im Jahr 2027 wird sie ihren 80. Geburtstag begehen. Sehen Sie hier einen Ausschnitt des Podcast-Talks: