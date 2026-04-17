Carl Gustaf als erster König seit Kriegsbeginn in Ukraine

Der schwedische König Carl XVI. Gustaf ist im westukrainischen Lwiw eingetroffen. Ein Video des schwedischen Senders SVT zeigt, wie er dort den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskij trifft. Der schwedischen Regierung zufolge ist dies der erste Besuch eines Monarchen in der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskrieges. In einer kurzen Ansprache in Lwiw sagte Carl Gustaf laut der Nachrichtenagentur TT: "Sie haben unsere volle Unterstützung."

Selenskij veröffentlichte in sozialen Medien ein Video, das die beiden beim Gedenken an gefallene ukrainische Soldaten zeigt. Er dankte dem Monarchen für diese Geste des Respekts.