Camillas Sohn Tom plaudert aus: So isst die Königsfamilie wirklich

Bei einer Veranstaltung in Windsor, bei der er sein jüngstes Kochbuch "Cooking & The Crown" (deutscher Titel: "Zu Tisch bei den Royals") präsentierte, verriet er dem Magazin Hello! zufolge, welche Gerichte sich der Monarch gerne einverleibt.

Charles mag Rührei und Räucherlachs

Auf die Frage, was Charles von Camillas Kochkünsten hält, habe ihr Sohn demnach geantwortet: "Ich glaube nicht, dass sie für ihn kocht, um ehrlich zu sein. Sie haben ein Team von sehr guten Köchen. Das haben sie wirklich. Er (Charles) mag gute - ich will hier keine unpassende Bemerkung machen - aber Rühreier und geräucherten Lachs... oder Brathähnchen, aber wer mag das nicht? Das sind Dinge, das wir auf jeden Fall gerne essen, aber ich glaube nicht, dass es heißt: 'Schatz, ich bin zu Hause, was gibts zum Abendessen?'"

Spontan zu Besuch kommen, sei auch nicht drin: "Es braucht jetzt ein bisschen mehr Planung. Ich rufe an oder schreibe eine SMS. Sie darf ja kein WhatsApp benutzen. Was wahrscheinlich gut ist, weil man oft unangenehme Nachrichten bekommt. Aber es geht um die Sicherheit", so Parker Bowles Hello! zufolge.