Britischer Royal verletzt, wichtige Reise "in letzter Minute" abgesagt

Sowohl bei Königs Charles III. als auch bei Prinzessin Kate wurde Krebs diagnostiziert. Beide setzten daher für längere Zeit aus, um zu gesunden. Königin Camilla laborierte gegen Ende des vergangenen Jahres an einer hartnäckigen Atemwegsinfektion.

Zwischendurch fiel auch die äußerst fleißige Prinzessin Anne aus: Die Prinzess Royal musste fünf Nächte in einem Krankenhaus verbringen, nachdem sie am 23. Juni auf ihrem Privatanwesen Gatcombe Park vermutlich von einem Pferd am Kopf getroffen wurde. Ihre Verletzungen ließen damals auf einen möglichen Aufprall mit dem Kopf oder einen Tritt durch das Pferd schließen.