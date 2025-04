Bericht: William will jetzt "das Beste aus seiner zweite Chance mit Kate machen"

Prinzessin Kate wird einmal an der Seite von William Königin sein. Und ist auch mit entsprechend großen Erwartungen konfrontiert. Seit einer Weile engagiert sie sich besonders dafür, wie man Kinder in ihrer Entwicklung unterstützen kann - ein Thema, mit dem die dreifache Mutter öffentlich wahrgenommen werden will. Kate wolle ihre Auftritte bedeutungsvoll gestalten, sagte Autorin Amanda Foreman kürzlich dem People-Magazin.

Dass es in den Medien wieder mehr um Kates "berufliche" Ambitionen - und weniger um ihren Gesundheitszustand - gehen kann, ist die wohl erfreulichste Entwicklung in den letzten Monaten. Denn vor einem Jahr machte die Schwiegertochter von König Charles III. ihre Krebsdiagnose öffentlich. In einem Video erzählte sie, auf einer Parkbank sitzend, dass sie eine Chemotherapie bekomme. Der Moment hat sich bei vielen in Großbritannien eingeprägt - und auch darüber hinaus. "Kate enthüllt Krebsschock" titelte eine Boulevardzeitung damals. Seit der Veröffentlichung des Videos am 22. März 2024 ist ein Jahr vergangen. Mittlerweile hat Kate ihre Chemotherapie beendet.

"Bemerkenswerter Partner" William sagte im November: "Es war wahrscheinlich das härteste Jahr meines Lebens." Die beiden sollen durch die zurückliegenden Herausforderungen noch enger zusammengewachsen sein. Eine namentlich nicht genannte Quelle sagte dem Magazin Closer: "William hat Kate während ihres Kampfes gegen den Krebs unglaublich unterstützt - er hat sich wirklich als bemerkenswerter Partner erwiesen, wenn es hart auf hart kommt. Sein Hauptaugenmerk liegt darauf, das Beste aus ihrer Zeit und dieser zweiten Chance auf ein gemeinsames Leben zu machen. Das bedeutet mehr romantische Abendessen, mehr lange Spaziergänge und mehr Urlaub. Sie schmieden gerade Sommerpläne, mit den üblichen Familienausflügen nach Cornwall und auf die Isle of Scilly, aber sie wollen auch einen romantischen Urlaub nur zu zweit verbringen und sprechen sogar darüber, auf die Seychellen zurückzukehren, wo sie ihre Flitterwochen verbracht haben." Wie geht es Kate heute? Prinzessin Kate ist zurück im öffentlichen Leben und wieder viel unterwegs. Mitte Jänner besuchte sie das Londoner Krankenhaus, in dem sie behandelt wurde. "Es ist eine Erleichterung, nun in Remission zu sein, und ich konzentriere mich weiterhin auf meine Erholung", teilte sie damals mit, ohne Details zu nennen. Der Organisation Cancer Research UK zufolge würde eine vollständige Remission bedeuten, dass nach einer Behandlung keine Anzeichen von Krebs mehr nachgewiesen werden können. Im September hatte Kate verkündet, sie habe ihre Chemo beendet und ihr Fokus liege darauf, krebsfrei zu bleiben. Nicht bekannt ist weiterhin, welche Krebsart nach ihrer Operation im Bauchraum gefunden wurde. Der Palast schweigt dazu ebenso wie bei der Krebserkrankung von König Charles. In ihren Nachrichten ließ Kate durchblicken, dass es für sie und ihre Familie keine leichte Zeit war.