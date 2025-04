Bericht: Prinz William plant, Harry und Meghan Titel zu entziehen, sobald er König ist

Herzogin Meghan und Prinz Harry hatten sich vor fünf Jahren von ihren royalen Pflichten losgesagt und leben mittlerweile in Kalifornien in den USA. Eine Konsequenz war, dass sich die beiden nicht länger "Königliche Hoheit" nennen ("Royal Highness"). Der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge war die englische Abkürzung "HRH" ("Her Royal Highness") aber kürzlich auf einer Karte an einem Geschenkkorb zu sehen. Ein Sprecher des Paars wies nach Angaben von PA den Vorwurf zurück, dass der Titel trotz Abmachung weiter benutzt wird.