Auf Reisen mit dem Prinz: Williams Angewohnheit im Familienurlaub

Die Zeitung Telegraph habe William kürzlich bei einem Besuch seines Herzogtums (Duchy) Cornwall besucht, das er von seinem Vater König Charles erbte. Dabei habe man erfahren, dass es Williams ein großes Anliegen sei, die Lebensqualität der Einwohner zu verbessern. Auch in seiner Freizeit arbeite er an dieser "Mission". People zufolge sei William etwa dafür bekannt, auf der Inselgruppe Isles of Scilly, die zu Cornwall gehört, mit den Einheimischen über Möglichkeiten zur Verbesserung ihrer Gemeinden zu plaudern.

Die Scillies liegen 45 Kilometer vor der Küste Cornwalls im Atlantik und bestehen aus mehr als 50 Inseln, von denen nur wenige bewohnt sind. Der Name leitet sich von Sully ab, was so viel wie sonnige Insel bedeutet. Besucher und Besucherinnen können auf romantischen Spaziergängen die malerische Landschaft entdecken oder auf einem Segeltörn die Inseln erkunden.

Williams Gespräche vor Ort sollen schon Positives bewirkt haben: People schreibt etwa von einer neuen medizinischen Einrichtung samt Entbindungsstation und einem Projekt zur Förderung von nachhaltigem Tourismus.

Familienausflüge auf die Scilly-Inseln sollen Prinz William an seine eigene Kindheit erinnern. Mit ihren Eltern, Prinzessin Diana und Charles hätten er und Bruder Prinz Harry dort schon damals freie Zeit verbracht.

Nach Medienberichten waren William und Ehefrau Prinzessin Kate mit ihren Kindern auch schon in Südwestfrankreich unterwegs. Bei einem früheren Urlaub auf der Karibikinsel Mustique machte Kate gar einen Tauchschein, mit dem sie bis zu 30 Meter in die Tiefe gehen darf. Auch auf dem ostenglischen Landsitz Anmer Hall in Norfolk zieht sich die Familie in der Ferien gern zurück.