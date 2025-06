Adelsexpertin: Geburtstag von Prinzessin Lilibet für Charles schmerzhaft

Lilibet ist das zweite Kind des Paares, ihr vollständiger Name ist Lilibet Diana Mountbatten-Windsor - benannt ist sie nach dem familieninternen früheren Spitznamen ihrer Urgroßmutter, Queen Elizabeth II., die 2022 gestorben war. Der Sohn des Paares, Prinz Archie, ist sechs Jahre alt. "Danke an alle, die Liebe senden und ihren besonderen Tag feiern!", schloss Meghan ihren Post.

"Unglaublich traurig"

Harry und Meghan hatten sich vor Jahren von der königlichen britischen Familie losgesagt und leben mit ihren Kindern in den USA. Für die britische Adelsexpertin Jennie Bond ist es "unglaublich traurig", dass König Charles seine Enkelin an ihrem Ehrentag möglicherweise nicht gesehen hat. "Ihr Geburtstag ist mitten in der Woche, also nehme ich an, dass es ein Schultag für Lilibet sein wird, aber ich bin mir sicher, dass es Zeit für eine Teeparty oder eine andere Art von Feier geben wird", sagte sie der Zeitung Mirror. "Kindergeburtstage sind immer lustig, und ich denke, Meghan ist die Art von Person, die sich sehr viel Mühe gibt, um den Tag für ihr kleines Mädchen so magisch wie möglich zu gestalten."

Sie könne sich "vorstellen, wie schmerzhaft es für Charles sein muss, wenn er an all das denkt, was er verpasst. Das sind Jahre und Gelegenheiten, die man nicht noch einmal erleben kann, und wenn sie einmal vorbei sind, sind sie für immer vorbei", so Bond im Mirror-Gespräch.